Pouco mais de um ano após a abertura da sua primeira loja na capital paranaense, o Assaí Atacadista inaugura nesta quarta-feira (18), às 9 horas, sua segunda unidade em Curitiba. A loja fica na Cidade Industrial (veja o endereço no final do texto) e recebeu um investimento de R$ 68,9 milhões, gerando aproximadamente 600 empregos diretos e indiretos

continua depois da publicidade

“Inauguramos nossa primeira loja na capital em setembro de 2018, no Pinheirinho, e o sucesso dessa unidade comprovou a grande aderência dos curitibanos ao nosso modelo de negócio. Nossa expectativa é inaugurarmos mais uma unidade aqui no município já no próximo ano”, afirma Belmiro Gomes, presidente do Assaí Atacadista.

A nova loja ainda não teve local definido “O projeto está em fase final de aprovação com a administração local”.

A nova unidade no CIC conta com 5,4 mil m2 de salão de vendas, incluindo 28 checkouts, ar-condicionado, cafeteria, Wi-Fi e mais de sete mil produtos, entre alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, de bazar, eletroportáteis, linha automotiva e pet, além de descartáveis e embalagens, de grandes marcas nacionais e importadas. Para comodidade dos clientes, oferece, ainda, mais de 400 vagas de estacionamento.

Localizada na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 2511, a loja vai funcionar de segunda à sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 18h.