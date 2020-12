Recuperado da covid-19, o vereador eleito de Curitiba e jornalista Marcelo Fachinello (PSC), o Fachina, disse que volta a trabalhar normalmente na próxima segunda-feira (14). Fachina estava isolado em casa, na capital, desde o último dia 30 de novembro, quando começou a sentir os primeiros sintomas da doença. Ele teve perda de olfato e de paladar.

publicidade

O teste sorológico RP-PCR foi realizado por meio particular, quando os primeiros sintomas foram percebidos. Fachina informou que comunicou o sistema de saúde de Curitiba e fez dois teleatendimentos para ser medicado. O isolamento social foi realizado já a partir do dia 30 de novembro, com o afastamento dos familiares e do trabalho. Ele seguiu todas das recomendações para se recuperar.

+Leia mais! O esporte como transformação. Conheça o vereador eleito Marcelo Fachinello

“Preferi não ir ao hospital por toda a situação de muitas pessoas nos locais e porque imaginei, quando tive os primeiros sintomas, que eu realmente estava com covid-19. Então, já fiquei isolado em casa. Fiz duas teleconsultas e fiz o teste RT-PCR. Aí confirmou, continuei com a medicação e isolado”, contou o vereador eleito. Outro vereador que está clinicamente se recuperando da covid-19 é Cristiano Santos, que permanece na UTI.

Fachina também disse que a única pessoa com a qual ele teve contato nesse período foi com a esposa. Ela não contraiu a doença. “Estão tudo ok, agora. Mas passei por efeitos complicados”, disse, sem revelar mais detalhes.

publicidade

Marcelo Fachinello tem 40 anos, nasceu em Realeza, interior do Paraná, e mora em Curitiba há 22 anos. Ele apresenta o programa Transamérica Esportes Curitiba há 17 anos. Também passou por outros veículos de comunicação como Rádio CBN, TV Cultura/Educativa Paraná e Jornal O Metro. São 20 anos de carreira e a área do esporte o tornou renomado na capital. Em 2016, ele já havia tentado uma vaga na Câmara Municipal, mas não foi eleito.