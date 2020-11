Um dos partidos que mais se destacou em todo o país nas Eleições 2020 foi o PSD. Em Curitiba, por exemplo, eles formam a segunda maior bancada de vereadores da Câmara, com 4 cadeiras. Em todo o Paraná, foram 121 prefeituras conquistadas pelo partido, o que representa um total de 30% dos 399 município.

publicidade

O maior nome do PSD no estado é o governador Ratinho Júnior, que hj foi apontado como presidenciável pelo presidente nacional da legenda, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab.

Em entrevista ao blog do Josias de Souza, do UOL, Ele citou o governador do Paraná como opção para eventualmente enfrentar Jair Bolsonaro em 2022. “Temos alguns nomes. O senador Antonio Anastasia tem muita credibilidade. Temos o governador Ratinho Júnior. Há também o senador Otto Alencar. Acho que podem ganhar uma eleição, porque o partido tem dimensão para lançar uma candidatura e trabalhar o nome. São pessoas que, caso se elejam presidente, têm experiência para fazer um bom governo”, disse.

Na mesma entrevista, Kassab desconversou sobre a possibilidade de apoiar Bolsonaro e também não quis comentar sobre eventuais alianças com o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro, além do apresentador Luciano Huck. “Por coerência, tenho que me concentrar no projeto próprio. Não vamos analisar nesse momento nenhum projeto de aliança.”. Veja entrevista completa!

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.