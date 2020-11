Um dos partidos que mais se destacou em todo o país nas Eleições 2020 foi o PSD. Em Curitiba, por exemplo, eles formam a segunda maior bancada de vereadores da Câmara, com 4 cadeiras. Em todo o Paraná, foram 121 prefeituras conquistadas pelo partido, o que representa um total de 30% dos 399 município.

O maior nome do PSD no estado é o governador Ratinho Júnior, que hj foi apontado como presidenciável pelo presidente nacional da legenda, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab.

Em entrevista ao blog do Josias de Souza, do UOL, Ele citou o governador do Paraná como opção para eventualmente enfrentar Jair Bolsonaro em 2022. “Temos alguns nomes. O senador Antonio Anastasia tem muita credibilidade. Temos o governador Ratinho Júnior. Há também o senador Otto Alencar. Acho que podem ganhar uma eleição, porque o partido tem dimensão para lançar uma candidatura e trabalhar o nome. São pessoas que, caso se elejam presidente, têm experiência para fazer um bom governo”, disse.

Na mesma entrevista, Kassab desconversou sobre a possibilidade de apoiar Bolsonaro e também não quis comentar sobre eventuais alianças com o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro, além do apresentador Luciano Huck. “Por coerência, tenho que me concentrar no projeto próprio. Não vamos analisar nesse momento nenhum projeto de aliança.”. Veja entrevista completa!