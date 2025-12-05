Radialista Mura Mura morre aos 59 anos. Comunicador marcou gerações no Litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O rádio de Paranaguá emudeceu um pouco mais nesta quinta-feira (5). Uma das vozes mais queridas e emblemáticas do Litoral do Paraná se calou aos 59 anos. João Carlos Borges Mourad, o Mura Mura, como era carinhosamente conhecido por gerações de ouvintes, faleceu após período de internação no Hospital Regional do Litoral.

O comunicador vinha enfrentando problemas de saúde e sendo monitorado pela equipe médica. A notícia de sua partida provocou uma onda de comoção entre moradores do Litoral, especialmente em Paranaguá, cidade que adotou como sua e onde construiu uma trajetória marcada por carisma e autenticidade.

Nascido em Curitiba, Mura Mura encontrou sua vocação ainda adolescente, com apenas 14 anos, quando começou a trabalhar em programas radiofônicos na capital paranaense. Foi no Litoral, porém, que sua voz ganhou força e identidade, tornando-se parte indissociável do cotidiano parnanguara.

A Prefeitura de Paranaguá emitiu nota oficial lamentando profundamente a perda do radialista, considerado patrimônio da comunicação local. “Neste momento de dor e consternação, a Prefeitura se solidariza com os familiares e amigos, expressando as mais sinceras condolências por esta perda irreparável”, diz o comunicado divulgado pelo município.

Seus bordões atravessaram décadas e permanecem vivos na memória afetiva de quem cresceu sintonizado em suas transmissões, sempre repletas de energia e bom humor. Mura Mura não era apenas uma voz no rádio – era companhia diária, amigo imaginário de muitos lares e figura presente na construção da identidade cultural da região.

Até o momento, a família não divulgou informações sobre velório e cerimônia de despedida do comunicador. O legado de Mura Mura, no entanto, permanece nas ondas invisíveis que por tantos anos levaram sua voz a milhares de ouvintes no Litoral do Paraná.

