Racha? Atropelamento em avenida de Curitiba é alvo da polícia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga a morte de uma mulher que foi atropelada na Avenida Presidente Kennedy, em Curitiba, no último sábado (08). A vítima foi atingida por um carro enquanto tentava atravessar a rua. Após o acidente, o condutor do veículo seguiu viagem e não parou para prestar socorro.

Nesta segunda-feira (10), o motorista envolvido no atropelamento se apresentou à polícia. De acordo com o delegado Edgar Santana, responsável pelo caso, o homem confirmou durante o interrogatório que estava dirigindo o automóvel.

“[Ele] afirmou que momentos antes do sinistro de trânsito estava jogando bola com os amigos e teria consumido duas garrafas de long neck. No momento [do acidente] estava indo para um restaurante no bairro Água Verde, em uma velocidade aproximada, segundo ele, de 60 a 70 km/h. Foi realizar uma ultrapassagem pela faixa da direita e não visualizou a senhora atravessando a faixa de pedestres”, relatou o delegado.

Após o acidente, o motorista confirmou que saiu do local e foi para a casa de um parente em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Para a polícia, o homem justificou que fugiu por medo de represálias.

O motorista foi liberado depois de ser interrogado. O carro que ele estava dirigindo será levado até a delegacia e passará por perícia. O delegado informou que em breve deve entrar em contato com a família da vítima. Testemunhas também serão ouvidas nos próximos dias.

Motorista envolvido em atropelamento em Curitiba estava praticando racha?

Após o atropelamento e morte da mulher, foi levantada a possibilidade de que o motorista estivesse apostando corrida com outro carro. No entanto, a PCPR revelou que, no momento, as imagens não mostram outro veículo cometendo atividades irregulares na região do acidente.

O motorista deve responder por homicídio qualificado pela possível embriaguez ao volante, com gravidade da situação por omissão de socorro e por ter se afastado do local do acidente.