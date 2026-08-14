Ração para cães da Guarda Municipal de Curitiba vira alvo de investigação do MPPR

O Ministério Público do Paraná (MPPR) investiga supostas irregularidades em uma licitação para a compra de ração destinada aos cães do Grupo de Operações com Cães (GOC) da Guarda Municipal de Curitiba (GMC). O órgão também apura doações não oficiais de filhotes, que teriam ocorrido sem critérios técnicos ou autorização formal.

O inquérito teve início a partir de uma denúncia anônima apresentada em 2025, referente a fatos que teriam ocorrido em 2024. A Corregedoria da GMC foi acionada e concluiu o procedimento com o indiciamento de cinco servidores. O denunciante, que é integrante da própria corporação, afirmou no processo ter sofrido ameaças após levantar suspeitas sobre a operação.

De acordo com a denúncia, o processo licitatório teria sido direcionado para beneficiar uma empresa específica. A companhia vencedora havia ficado originalmente na sexta colocação do edital, mas acabou herdando o contrato após o descarte das concorrentes: as três primeiras colocadas tiveram as “amostras reprovadas”, enquanto outras duas desistiram do certame.

O contrato previa o fornecimento de 2,7 mil pacotes de ração para cães adultos, no valor total de R$ 56,7 mil, além da aquisição de 645 pacotes de ração para filhotes, somando R$ 14,19 mil. Segundo o MPPR, a compra ultrapassou a demanda real em 729 quilos de ração para adultos e em 239 quilos para filhotes.

O que diz a Guarda Municipal

Em nota enviada à Tribuna do Paraná, a GMC informou que a Corregedoria já havia apurado, em novembro de 2024 (durante a gestão anterior), os fatos ocorridos no canil. A corporação destacou ainda que um novo procedimento foi concluído a partir dos elementos trazidos pelo MPPR.

A nova sindicância foi instaurada em 2026 para apurar eventuais transgressões disciplinares. Ao todo, cinco servidores serão submetidos a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

A Guarda Municipal ressaltou também que adotou medidas para remapear a gestão e os processos administrativos no âmbito do GOC. “Com o objetivo de ampliar a transparência e a eficiência dos procedimentos realizados no canil da instituição”, conclui a nota.