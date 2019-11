Uma obra na rede de distribuição de água vai causar a interrupção, nesta quinta-feira (07), em quinze bairros da Região Metropolitana de Curitiba. Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), pode faltar água em bairros de São José dos Pinhais e Piraquara a partir das 8h.

Em São José dos Pinhais os bairros afetados são: Rio Pequeno, Borda do Campo, Costeira, Jurema, Roseira de São Sebastião, Quissisana, Roseira, Libanópolis, Iná, Vila Jurema, Colônia Murici, Dom Rodrigo e Borda do Campo.

Já em Piraquara são apenas dois bairros: Laranjeiras e Borda do Campo.

Quando volta a água?

Segundo a Sanepar, a normalização do sistema está prevista para a noite do mesmo dia e será de forma gradativa. Só ficarão sem água durante neste período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo, em casos de desabastecimento.

Faltou água, e agora?

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site http://www.sanepar.com.br.