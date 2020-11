A quinta-feira (26) ainda segue com temperaturas mais elevadas em Curitiba e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há pouca alteração nas condições do tempo na capital. O sol aparece e não há possibilidade de chuva. Porém, uma frente fria que chega ao sul do Paraná deve trazer chuva a partir de sexta-feira (27), com chance de temporais.

Nesta quinta, em Curitiba, o mapa do Simepar aponta uma variação térmica entre 19º C e 32º C. Pela manhã, pode haver alguma nebulosidade ao amanhecer, mas o sol brilha. A frente fria que se aproxima também não deve alterar a presença do calor. “Muda o tempo a partir de sexta-feira, mas a temperatura elevada permanece”, explica o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar.

Ainda de acordo com a meteorologia, há chance chuva mais forte na sexta-feira, em Curitiba, por causa do choque de calor. Temporais também podem ocorrer na capital.

Apesar do tempo bom e com sol agradar, a chuva tem sido um alívio por causa da forte estiagem que vive o estado. O tempo seco obriga a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) a realizar rodízios na distribuição de água de Curitiba e região. A cada um dia e meio ocorrem cortes programados nos bairros da cidade.

Litoral

Nas praias paranaenses a umidade no ar deve ser maior nesta quinta-feira. Segundo o Simepar, o sol fica mais escondido, há chance de chuva isolada já a partir de hoje, porém o calor permanece. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 23º C e 31º C nesta quinta.