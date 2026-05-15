Quina sorteia prêmio de R$ 8 milhões nesta sexta-feira, 15 de maio

Nesta sexta-feira, 15 de maio de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Quina, concurso 7026, uma das loterias mais tradicionais do país. Com um prêmio acumulado e estimado em R$ 8 milhões, o concurso promete movimentar apostadores de todo o Brasil. O sorteio oficial acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 21h (horário de Brasília).

As apostas para este concurso podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa. Vale lembrar que a aposta mínima, com 5 números, custa R$ 3,50.

Resultado da Quina 7026: Em Instantes.

(O espaço abaixo será atualizado assim que as dezenas forem sorteadas)

Dezenas sorteadas: [ — ] – [ — ] – [ — ] – [ — ] – [ — ]

Detalhes do Concurso

O Resultado Quina 7026 é aguardado com grande expectativa, já que nenhum apostador acertou as cinco dezenas no sorteio anterior (concurso 7025). Além do prêmio principal, a Quina também premia jogadores que acertam 4 (Quadra), 3 (Terno) ou 2 números (Duque).

Para acompanhar o sorteio ao vivo, os interessados podem acessar as redes sociais oficiais das Loterias Caixa no YouTube e Facebook. Fique atento para conferir se o seu bilhete é o próximo premiado!