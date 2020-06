Três apostas de Curitiba acertaram a quina do concurso 2267 da Mega-Sena, sorteada na noite de quarta-feira (03), em São Paulo. Cada um vai embolsar R$ 105.176,88. O grande sortudo que acertou sozinho os 6 números ( 20 – 32 – 33 – 48 – 49 – 53) é da cidade de Tanguá (RJ) e leva para casa o prêmio de R$ 45,5 milhões.

As três apostas curitibanas foram simples, no valor de R$4,50. Elas foram feitas nas seguintes: Espaço da Sorte, no bairro Uberaba; Morumby Loterias, em um hipermercado no Cabral; e Sorte Real Loteriais, em um centro comercial no Bom Retiro.

Além destes sortudos de Curitiba, outro prêmio da quina do concurso 2267 da Mega Sena veio para o Paraná. Neste caso, o sortudo é Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. No total, foram 33 apostas que acertaram a quina.

Curitiba no trajeto da sorte

No fim do maio, uma aposta em Curitiba levou sozinho o prêmio de R$ 101 milhões realizada em uma lotérica no bairro Juvevê. O sortudo foi buscar a grana no primeiro dia útil após saber da notícia que colocou a capital paranaense na rota dos vencedores de loterias.

