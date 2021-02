“Eu quero apenas trabalhar e a prótese vai ser muito importante para eu voltar a ter confiança”, disse, emocionada, Neuza Lino da Silva, que teve a perna amputada no fim de 2020. A família organizou uma vaquinha virtual para comprar uma prótese que irá dar esperança para a mãe da família.

Neuza reside na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e tem a fama entre a vizinhança de ser uma grande guerreira. Acostumada a não ficar em casa e lutar pelo sustento, uma trombose pegou a auxiliar de produção de surpresa. Há seis anos, descobriu a doença e passou por duas grandes cirurgias com o objetivo de manter a perna direita.

A circulação do sangue ficava muito comprometida mesmo com o auxílio de medicamentos e os médicos tiveram que amputar o membro acima do joelho no dia 18 de dezembro. “Está sendo um momento muito difícil e peço a colaboração para que eu possa retomar a minha vida. Estou afastada do serviço e quero voltar ao trabalho, cuidar da minha casa e família. A perna mecânica seria essencial, mas o custo é muito alto neste momento”, disse Neuza, que está com o marido desempregado e tem duas filhas maiores de idade.

Com o objetivo de aliviar um pouco a dor, a família montou uma vaquinha virtual para comprar a prótese no valor de R$ 22 mil. Enquanto isso, Neuza segue tomando vários medicamentos e fazendo fisioterapia duas vezes por semana para receber a futura prótese.

Como ajudar?

Para auxiliar a Neuza, duas formas de contribuição. Acesse a vaquinha virtual e faça a transferência ou mesmo faça o depósito na conta poupança da Caixa Econômica Federal.

CONTA POUPANÇA

Neuza Lino da Silva

104 – Caixa Econômica Federal

Ag: 2997

Conta Poupança: 816309896-0

CPF: 071.558.519-30