A FAE Centro Universitário, por meio do curso de Economia, promove, hoje (24) e sábado (26), em Curitiba e Araucária, na Região Metropolitana, um mutirão de atendimento gratuito, voltado à educação financeira para a comunidade. Na ocasião, um grupo de alunos, acompanhado de professores e profissionais do mercado financeiro, estará à disposição para tirar dúvidas e auxiliar com informação, gestão, planejamento e organização das questões relacionadas ao dinheiro.

Os atendimentos, que fazem parte do projeto “De olho nas finanças”, ocorrerão das 9h às 18h, em Curitiba, e das 9h às 13h, em Araucária. Não é necessária inscrição prévia. As pessoas serão atendidas conforme a hora de chegada. Mais informações pelo e-mail deolhonasfinancas@fae.edu ou pelo telefone 0800 727 4001.

Ainda no dia 24, no campus Curitiba, às 19h30, será apresentada a palestra “Investimento no Brasil – A nova realidade”. O evento será no Teatro Bom Jesus, na Rua 24 de Maio, e contará com a presença de experts do mercado financeiro e com a participação da Solídia Santos, coordenadora do curso de Economia da FAE Centro Universitário.

“Nosso objetivo é dar acessibilidade e, assim, tornar mais democrático o tema finanças. Não temos como fugir, o dinheiro está relacionado a praticamente tudo o que nos cerca e todas as nossas ações. Então, como instituição de ensino, assumimos a responsabilidade de transformar nossos alunos, ex-alunos e a comunidade nos agentes dessa mudança. Temos certeza de que a educação e o conhecimento são gatilhos importantes capazes de mudar a realidade econômica de muitas pessoas”, descreve Solídia.

Atendimento

Planejamento financeiro – Como sair do endividamento e da inadimplência, quais os melhores caminhos para saldar as dívidas, como aproveitar da melhor maneira o décimo terceiro e a restituição do Imposto do Renda, entre outros.

Orçamento familiar – Como organizar entradas e saídas de dinheiro; conhecer os próprios gastos e saber o quanto ganha.

Relacionamento com mercado financeiro – Como poupar dinheiro de acordo com o perfil e as necessidades de cada um; conhecer o leque de opções para melhor investir o dinheiro.

De olho nas finanças – Programa de cidadania financeira que visa formar educadores financeiros que sejam multiplicadores de boas práticas relacionadas a dinheiro, prestando à comunidade auxílios esclarecedores sobre planejamento familiar, investimento e organização, entre outros.

Faz parte do programa – Capacitação para formação de educadores financeiros, workshop sobre educação financeira, mutirão de atendimento e cartilha “De olho nas finanças”.

A FAE Centro Universitário Curitiba fica na Rua 24 de Maio, 135. A Sede de Araucária fica na Rua São Vicente de Paulo, 1060