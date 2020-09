A Tribuna foi o primeiro jornal de Curitiba a contar a contar a história do ex-caminhoneiro Milton Rodrigues, o Miltão das Facas, grande finalista do programa de TV Desafio Sob Fogo. Você pode clicar aqui e ler a matéria dos Caçadores de Notícias. Exibida pelo History Channel, a disputa reúne os maiores cuteleiros do mundo e na próxima quinta-feira (1º de outubro), a partir das 23h, vai escolher seu novo campeão.

E para presentear os leitores da Tribuna, o Miltão forjou uma faca EXCLUSIVA para sortearmos nesta quinta-feira. Feita com aço 1070, na forja da MR Facas, local onde o curitibano faz todas as suas facas, esta bela faca artesanal tem 25cm de lâmina e vai te acompanhar por muitos e muitos churrascos.

Como participar?

Para participar do sorteio da faca artesanal especial da Tribuna do Paraná você precisa preencher o cadastro abaixo e se inscrever para receber as nossas newsletters através deste formulário.

A participação será permitida até dia 01/10/2020 17h00

Na quinta-feira, às 18h, a gente vai sortear este presentão entre todos os que se inscreveram aqui.

