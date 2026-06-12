O segredo do quentão perfeito: 5 receitas para espantar o frio e que fogem do óbvio

O quentão é a alma dos arraiás. Quando o frio de junho chega, nada conforta mais do que segurar uma caneca quentinha e sentir o aroma das especiarias no ar. Embora a base tradicional mude de região para região (alguns preferem com vinho, outros com cachaça), a verdade é que essa bebida é extremamente versátil e agrada a todos os paladares.
Se você quer inovar na sua festa junina ou simplesmente espantar o frio com muito sabor, confira 5 versões incríveis dessa receita clássica!
1. Quentão Tradicional de Cachaça
A versão clássica do Sudeste, com aquele toque marcante do gengibre caramelizado.
Ingredientes
- 3 xícaras (chá) de cachaça
- 2 xícaras (chá) de água
- 2 ½ xícaras (chá) de açúcar
- 1 colher (sopa) de gengibre ralado
- 2 limões cortados em rodelas
- 2 canelas em pau
- 1 colher (sopa) de cravo-da-índia
Modo de Preparo
- Em uma panela em fogo médio, derreta o açúcar junto com o gengibre, a canela e o cravo até obter um caramelo dourado, mexendo de vez em quando.
- Desligue o fogo por um momento, adicione as rodelas de limão e, cuidadosamente, coloque a água aos poucos.
- Misture bem, adicione a cachaça e volte ao fogo médio. Assim que levantar fervura, deixe cozinhar por 25 minutos. Sirva bem quente!
2. Quentão de Vinho com Laranja
Muito popular no Sul do país (onde também é conhecido como Vinho Quente), essa versão é aveludada e cítrica.
Ingredientes
- 2 litros de vinho tinto seco
- 250 ml de água
- 250 ml de cachaça
- 2 xícaras (chá) de açúcar
- 2 canelas em pau
- 10 cravos-da-índia
- 50 g de gengibre cortado em rodelas
- 1 laranja descascada e cortada em rodelas
Modo de Preparo
- Coloque todos os ingredientes em uma panela grande e leve ao fogo médio até levantar fervura.
- Deixe cozinhar por 10 minutos para apurar os sabores.
- Desligue o fogo, tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos antes de servir.
3. Quentão de Maçã
Uma variação suave e frutada que combina perfeitamente com o aroma da canela.
Ingredientes
- 1 litro de suco de maçã
- 1 xícara (chá) de água
- ½ xícara (chá) de açúcar
- 2 maçãs cortadas em cubos
- 2 canelas em pau
- 2 xícaras (chá) de cachaça
- 1 colher (sopa) de cravo-da-índia
- 1 pedaço de gengibre ralado (cerca de 2 cm)
- Casca de 1 laranja
Modo de Preparo
- Em uma panela grande, misture o suco de maçã, a água, o açúcar e a cachaça.
- Adicione os cubos de maçã, a canela, o cravo, o gengibre e a casca de laranja.
- Leve ao fogo médio e cozinhe por 20 minutos, mexendo de vez em quando.
- Desligue o fogo e abafe a panela por 10 minutos para intensificar o sabor antes de servir.
4. Quentão de Abacaxi
O toque tropical que faltava para surpreender os seus convidados.
Ingredientes
- 1 abacaxi descascado e cortado em cubos
- 1 litro de água
- 3 xícaras (chá) de cachaça
- ½ xícara (chá) de açúcar
- 2 canelas em pau
- 1 colher (sopa) de cravo-da-índia
- 1 pedaço de gengibre ralado (cerca de 2 cm)
- Suco de 1 limão
- Casca de 1 laranja
Modo de Preparo
- Coloque o abacaxi e o açúcar em uma panela grande. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até o açúcar derreter e o abacaxi caramelizar levemente.
- Despeje a água aos poucos, mexendo para dissolver o caramelo.
- Adicione a canela, o cravo, o gengibre, o suco de limão, a casca de laranja e a cachaça.
- Reduza o fogo e deixe cozinhar por 20 minutos. Desligue, espere descansar por 10 minutos e sirva.
5. Quentão Sem Álcool (Abraço de Vó)
Perfeito para as crianças, motoristas da rodada ou para quem quer apenas aproveitar o sabor das especiarias.
Ingredientes
- 1 kg de açúcar
- 500 g de gengibre em rodelas
- 3 litros de água
- 3 litros de suco de uva integral
- 3 colheres (sopa) de cravo-da-índia
- 5 canelas em pau
- Cascas picadas de 6 laranjas
Modo de Preparo
- Em uma panela, derreta o açúcar junto com as rodelas de gengibre em fogo médio até dourar.
- Adicione a água com cuidado, misture bem e deixe ferver por 15 minutos.
- Junte o suco de uva, o cravo e a canela, cozinhando por mais 20 minutos.
- Por fim, adicione as cascas de laranja e ferva por mais 15 minutos. Sirva em seguida.