Gastronomia

O segredo do quentão perfeito: 5 receitas para espantar o frio e que fogem do óbvio

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 12/06/26 13h10
Imagem mostra três canecas com quentão dispostas em uma mesa de madeira. Uma delas é verde, outra azul e a terceira é branca.
Quentão é a estrela dos dias frios. Aprenda cinco receitas para deixar todo mundo surpreso. Foto: Arquivo/Ivonaldo Alexandre.

O quentão é a alma dos arraiás. Quando o frio de junho chega, nada conforta mais do que segurar uma caneca quentinha e sentir o aroma das especiarias no ar. Embora a base tradicional mude de região para região (alguns preferem com vinho, outros com cachaça), a verdade é que essa bebida é extremamente versátil e agrada a todos os paladares.

Se você quer inovar na sua festa junina ou simplesmente espantar o frio com muito sabor, confira 5 versões incríveis dessa receita clássica!

1. Quentão Tradicional de Cachaça

A versão clássica do Sudeste, com aquele toque marcante do gengibre caramelizado.

Ingredientes

  • 3 xícaras (chá) de cachaça
  • 2 xícaras (chá) de água
  • 2 ½ xícaras (chá) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de gengibre ralado
  • 2 limões cortados em rodelas
  • 2 canelas em pau
  • 1 colher (sopa) de cravo-da-índia

Modo de Preparo

  1. Em uma panela em fogo médio, derreta o açúcar junto com o gengibre, a canela e o cravo até obter um caramelo dourado, mexendo de vez em quando.
  2. Desligue o fogo por um momento, adicione as rodelas de limão e, cuidadosamente, coloque a água aos poucos.
  3. Misture bem, adicione a cachaça e volte ao fogo médio. Assim que levantar fervura, deixe cozinhar por 25 minutos. Sirva bem quente!

2. Quentão de Vinho com Laranja

Muito popular no Sul do país (onde também é conhecido como Vinho Quente), essa versão é aveludada e cítrica.

Ingredientes

  • 2 litros de vinho tinto seco
  • 250 ml de água
  • 250 ml de cachaça
  • 2 xícaras (chá) de açúcar
  • 2 canelas em pau
  • 10 cravos-da-índia
  • 50 g de gengibre cortado em rodelas
  • 1 laranja descascada e cortada em rodelas

Modo de Preparo

  1. Coloque todos os ingredientes em uma panela grande e leve ao fogo médio até levantar fervura.
  2. Deixe cozinhar por 10 minutos para apurar os sabores.
  3. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos antes de servir.

3. Quentão de Maçã

Uma variação suave e frutada que combina perfeitamente com o aroma da canela.

Ingredientes

  • 1 litro de suco de maçã
  • 1 xícara (chá) de água
  • ½ xícara (chá) de açúcar
  • 2 maçãs cortadas em cubos
  • 2 canelas em pau
  • 2 xícaras (chá) de cachaça
  • 1 colher (sopa) de cravo-da-índia
  • 1 pedaço de gengibre ralado (cerca de 2 cm)
  • Casca de 1 laranja

Modo de Preparo

  1. Em uma panela grande, misture o suco de maçã, a água, o açúcar e a cachaça.
  2. Adicione os cubos de maçã, a canela, o cravo, o gengibre e a casca de laranja.
  3. Leve ao fogo médio e cozinhe por 20 minutos, mexendo de vez em quando.
  4. Desligue o fogo e abafe a panela por 10 minutos para intensificar o sabor antes de servir.

4. Quentão de Abacaxi

O toque tropical que faltava para surpreender os seus convidados.

Ingredientes

  • 1 abacaxi descascado e cortado em cubos
  • 1 litro de água
  • 3 xícaras (chá) de cachaça
  • ½ xícara (chá) de açúcar
  • 2 canelas em pau
  • 1 colher (sopa) de cravo-da-índia
  • 1 pedaço de gengibre ralado (cerca de 2 cm)
  • Suco de 1 limão
  • Casca de 1 laranja

Modo de Preparo

  1. Coloque o abacaxi e o açúcar em uma panela grande. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até o açúcar derreter e o abacaxi caramelizar levemente.
  2. Despeje a água aos poucos, mexendo para dissolver o caramelo.
  3. Adicione a canela, o cravo, o gengibre, o suco de limão, a casca de laranja e a cachaça.
  4. Reduza o fogo e deixe cozinhar por 20 minutos. Desligue, espere descansar por 10 minutos e sirva.

5. Quentão Sem Álcool (Abraço de Vó)

Perfeito para as crianças, motoristas da rodada ou para quem quer apenas aproveitar o sabor das especiarias.

Ingredientes

  • 1 kg de açúcar
  • 500 g de gengibre em rodelas
  • 3 litros de água
  • 3 litros de suco de uva integral
  • 3 colheres (sopa) de cravo-da-índia
  • 5 canelas em pau
  • Cascas picadas de 6 laranjas

Modo de Preparo

  1. Em uma panela, derreta o açúcar junto com as rodelas de gengibre em fogo médio até dourar.
  2. Adicione a água com cuidado, misture bem e deixe ferver por 15 minutos.
  3. Junte o suco de uva, o cravo e a canela, cozinhando por mais 20 minutos.
  4. Por fim, adicione as cascas de laranja e ferva por mais 15 minutos. Sirva em seguida.
Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google