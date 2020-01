Quando chega alguma informação sobre o coronavírus em seu celular, você passa para frente ou verifica se o material é verdadeiro? Pois então, as autoridades que lidam com as suspeitas envolvendo o vírus estão preocupadas também com o aumento das fakenews sobre o assunto. Em todo o mundo, até o final da manhã desta quarta-feira (29), eram 132 mortes causadas pelo coronavírus.

continua depois da publicidade

+Previna-se Como evitar e identificar os sintomas do coronavírus

Entrevistas coletivas, notas oficiais e até mesmo campanhas do governo estão sendo ou serão realizadas até para evitar qualquer tipo de pânico na sociedade. “As fake news só atrapalham a gente. Procure buscar dados reais em órgãos de comunicação sérios. Um bom exemplo disto, quando se afirma que o paciente está internado e está infectado. Para chegar a este ponto, muitos exames precisam ser realizados. Não temos motivo para pânico. A saúde tem muito disto e é preciso constatar com precisão”, relatou Beto Preto, Secretário de Saúde do Paraná em entrevista coletiva à imprensa.

+Viu essa? Novos casos apontam para circulação do coronavírus fora do território chinês

Fuja das ciladas das fake news!

1 – Calma: recebeu a notícia de um grupo de mensagens. Pense bem antes de repassar a informação. Hoje em dia existe muita gente querendo criar problemas para as autoridades ou até mesmo gerar pânico na sociedade.

2 – Fontes confiáveis – As Secretarias Municipais ou Governamentais tem realizado entrevistas coletivas com dados oficiais que são repassados para a imprensa. A Tribuna do Paraná acompanhou ao vivo a entrevista e reproduz vários conteúdos quanto ao assunto.

3 – Seriedade – Muitas brincadeiras são repassadas por mensagens, mas tem gente que pode não gostar. Imagino que você não gostaria de ter algum amigo que está com suspeita de estar com o coronavírus.

4 – Avise que é fake – Amigo é aquele que avisa que a notícia é falsa. Se recebeu no grupo do família, oriente que isto não é real. A internet não perdoa e esqueça a expressão que se tá na net é verdade.

Como prevenir o coronavírus?

Lavar as mãos com frequência, ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento.

Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença.

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis e após lavar as mãos).