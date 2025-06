Quase milionários! Três jogos de Curitiba faturam mais de R$ 75 mil na Mega

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prêmio principal da Mega-Sena acumulou mais uma vez, mas três apostas de Curitiba bateram na trave e garantiram uma bela grana ao acertarem cinco dos seis números sorteados na noite desta quinta-feira (12), concurso 2875. Cada uma das apostas vai receber R$77.957,21 — com direito a uma turbinada especial para quem investiu um pouquinho a mais.

Entre os felizardos, uma aposta simples com sete dezenas levou o dobro do prêmio: R$155.914,42. E aí, já pensou o que faria com esse dinheiro na conta?

🎯 Números sorteados na Mega-Sena 2875: 06 – 15 – 31 – 38 – 40 – 49

Ninguém acertou as seis dezenas e, por isso, o prêmio está mais que apetitoso para o próximo sorteio: R$ 100 milhões. Isso mesmo: cem milhões de reais em jogo neste sábado (14/06). E olha, pode ser você o próximo sortudo ou sortuda de Curitiba!

💡 Como apostar na Mega-Sena

Quer tentar a sorte? É fácil:

Faça sua aposta em qualquer lotérica do país ou pelo site das Loterias da Caixa.

Cada jogo simples (com seis números) custa R$ 5,00 .

. Dá pra jogar até 19 dezenas , aumentando as chances (mas também o preço).

, aumentando as chances (mas também o preço). As apostas para o sorteio de sábado podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília).

Com o prêmio acumulado em R$ 100 milhões, vale até reunir a galera e montar um bolão com os amigos ou colegas de trabalho. Vai que, né?

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR DALPIZZOL LOTERIAS LTDA 7 Não Simples 1 R$155.914,42 CURITIBA/PR LOTERIAS CAPITAL 6 Não Simples 1 R$77.957,21 CURITIBA/PR RM LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$77.957,21





