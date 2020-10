O tempo segue quente nesta quarta-feira (7) em Curitiba e região, mas chuvas isoladas já são esperadas pela meteorologia. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas devem passar facilmente dos 30ºC na capital, ao longo do dia.

A novidade é que o calor deve ajudar na formação de nuvens e contribuir para a chegada da chuva, não tão intensas. A partir de quinta-feira (8), a instabilidade aumenta por causa de uma frente fria e já são esperadas chuvas mais significativas, que podem chegar aos 30 mm na capital e na região metropolitana.

Conforme aponta o Simepar, a quarta-feira deve começar com sol em Curitiba. Por isso, os termômetros devem registrar temperaturas entre 15º C e 32º C. De acordo com o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, o calor contribui com a formação de nuvens e já deve chover na capital a partir do período da tarde.

As temperaturas seguem mais elevadas até a quinta-feira, mesmo com a previsão de chuva mais intensa neste dia. “Segue quente, mas uma frente fria que se aproxima pelo Sul do Brasil mexe com o tempo. Na quinta, chuvas com mais intensidade são aguardadas. Na sexta, as temperaturas caem um pouco”, explica Braun.

Ainda segundo o meteorologista, na sexta-feira (9), por causa do aumento da nebulosidade,, as temperaturas voltam a ficar amenas na região de Curitiba. “E esta condição permanece, pelo menos, até o sábado (10)”. Na sexta, a possibilidade de chuva diminui.

Litoral

Nas praias, na região da Serra do Mar, chuvas fracas, mas duradouras, devem marcar a esta quarta-feira. Por lá, segundo o Simepar, as temperaturas seguem amenas como em dias anteriores. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem ficar entre entre 18ºC e 24ºC ao longo do dia.

Assim como na capital, deve chover de forma mais significativa nas praias paranaenses a partir da quinta-feira.