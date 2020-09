A quarta-feira (9) vai ser de tempo nublado em Curitiba e na região metropolitana. O sol que fez parte do feriado da Independência e de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, só deve retornar na quinta-feira (10) e de maneira tímida. A sensação térmica vai ser alta e sem previsão de chuva. Depois, o calor só tente a crescer. No sábado (12), por exemplo, a previsão aponta máxima de 34 graus pra Curitiba.

publicidade

+Leia mais! Cajuru, Rebouças, Boa Vista. Rodízio e falta de água em Curitiba nesta quarta-feira

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a quarta-feira cinzenta irá ter a máxima de até 25°C. No período da tarde, o calor irá fazer companhia aos curitibanos. À noite, a sensação vai ser agradável e com a mínima de 17°C.

E no litoral?

Nas praias do Paraná o tempo também vai seguir nublado. Em Guaratuba, a máxima bate 23°C com uma pequena possibilidade de chuva no decorrer do dia. Algo rápido e com pouca intensidade.

No interior, o tempo vai estar mais aberto em algumas regiões. Em Londrina, no norte do Paraná, o sol deve aparecer timidamente entre nuvens. Calor com máxima de 33°C na terra do café.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.