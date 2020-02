A quarta-feira (26) de cinzas em Curitiba e no litoral é de alerta laranja de temporal e também de ventos costeiros, segundo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O nível de cor laranja prevê chuva de até 50 milímetros por hora e ventos intensos podendo alcançar 60 km/h. Não se descarta queda de granizo.

Segundo o Simepar, a capital vai apresentar tempo chuvoso durante todo o dia. A máxima chega aos 21 graus e a mínima aos 15. A previsão requer ainda mais atenção de quem vai pegar a estrada para retornar para Curitiba. Acompanhe em tempo real as condições do trânsito.

Litoral

Com o alerta laranja, a chuva vai acompanhar quem for subir a serra em direção a capital. Além disto, muito cuidado com as condições marítimas e evite a pesca. A temperatura máxima deve chegar aos 25 graus na região.

Interior

Várias regiões do Estado também terão chuva durante grande parte do dia. Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, a máxima chega a 20 graus. A rajada de vento pode chegar a 20 km/h.