O dia começou com chuva em grande parte de Curitiba e com indicação de um declínio de temperatura a partir desta quarta-feira (19). O motivo da instabilidade atmosférica é a presença de uma frente fria, na capital e Região Metropolitana, que veio se aproximando deste a terça-feira (18). A chuva estará presente também durante a tarde, a partir das 17h. Lembrando que existe ainda um alerta amarelo de temporal válido até às 23h em Curitiba e grande parte do Paraná.

Na quarta, em Curitiba, a meteorologia prevê uma variação nos termômetros entre 19° C e 29° C, alguns graus abaixo da máxima registrada na terça-feira (18). É uma sensível queda em relação aos últimos dias. Segundo o Simepar, o Litoral do estado também deve sentir essa mudança térmica. “As praias e as cidades da Região Metropolitana devem seguir a mesma lógica. Até a sexta-feira (21), outra frente fria ainda deve chegar, logo em seguida desta última, e baixar ainda mais os termômetros. Pelo menos o início do feriado de Carnaval será mais frio”, antecipou a meteorologista Larissa de Freitas, do Simepar. A previsão de Máxima para a sexta-feira, na capital, é de 24° C.

O instituto de meteorologia ainda informa que, na quarta-feira, há previsão de temporais em Curitiba e nas praias. “Seguem as pancadas de chuva isoladas, assim como foi o registro na terça-feira”, disse a Larissa de Freitas.

Alerta amarelo de temporal

O alerta prevê ‘perigo potencial’ e a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, além de ventos entre 40 e 60 km/h, queda de granizo, baixo risco de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores. Lembrando que estas situações são previstas do alerta amarelo.

Nas praias

Seguindo a lógica da capital, a temperatura nas praias também deve registrar uma pequena queda nesta quarta-feira. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a máxima prevista é de 30° C, com mínima de 25° C. Nos últimos dias, na região, a máxima ultrapassou os 30° C.