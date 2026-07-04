Vale a pena? Veja quanto custa andar nos novos patinetes elétricos de Curitiba

O novo serviço de aluguel de patinetes elétricos começou a operar em Curitiba nesta sexta-feira (4). Nesta primeira fase, mil patinetes da Jet estão disponíveis nos bairros Centro, Centro Cívico, Batel e em parte das regiões próximas.

Para utilizar um dos equipamentos, basta baixar o aplicativo da empresa Go Jet, responsável pela operação, localizar um patinete no mapa e desbloqueá-lo. A taxa de desbloqueio é de R$ 0,99. Depois, o usuário pode adquirir pacotes de 15, 30, 60, 100 ou 200 minutos, com validade de até 30 dias. Cada minuto de uso custa R$ 0,39.

Na prática, um trajeto entre o Passeio Público e a Praça do Japão, por exemplo, custa cerca de R$ 6,84, valor pouco acima da tarifa de ônibus em Curitiba. Considerando o limite de velocidade de 20 km/h, a viagem leva aproximadamente 15 minutos.

Em percursos mais longos, como do Passeio Público até o Parque Náutico, no Boqueirão, o custo varia entre R$ 16,20 e R$ 18,50. O trajeto costuma levar entre 40 e 45 minutos, já considerando semáforos, cruzamentos e trechos de menor velocidade. De ônibus, o mesmo percurso pode durar entre 50 minutos e 1h10.

Tempo de uso Valor estimado 10 minutos R$ 4,89 15 minutos R$ 6,84 20 minutos R$ 8,79 30 minutos R$ 12,69 40 minutos R$ 16,59 50 minutos R$ 20,49 60 minutos R$ 24,39 90 minutos R$ 36,09

No entanto, os valores podem ficar ainda menores para quem pretende utilizar o serviço com frequência. O aplicativo oferece o plano de assinatura Jet Plus, por R$ 9,99 mensais, que garante desbloqueios gratuitos em todas as viagens e descontos de até 20% na compra de pacotes de minutos.

Quais são as vantagens de usar os patinetes?

Diferentemente de sistemas que já operaram em Curitiba, os novos patinetes utilizam o modelo dockless, ou seja, não dependem de estações físicas para retirada. Os veículos ficam distribuídos pela área de operação e podem ser localizados em tempo real pelo mapa do aplicativo.

Apesar disso, a devolução deve ser feita apenas em pontos autorizados, indicados pela plataforma. Não é permitido deixar o patinete em calçadas, faixas de pedestres, rampas de acessibilidade, acessos de veículos ou outros locais que possam obstruir a circulação. Ao finalizar a corrida, o usuário deve fotografar o patinete estacionado corretamente e enviar a imagem pelo aplicativo.

Segundo a Go Jet, a expectativa é ampliar gradualmente a área de cobertura e a quantidade de patinetes conforme a demanda. Toda a operação é monitorada pela Urbs.

Há restrições?

Os patinetes estão disponíveis apenas para pessoas com 18 anos ou mais e exclusivamente de forma individual. O regulamento proíbe transportar passageiros, circular em dupla e utilizar o equipamento para entregas ou transporte de cargas.

Além disso, o sistema limita eletronicamente a velocidade máxima a 20 km/h. Os usuários também devem respeitar as regras de circulação previstas para esse tipo de veículo, contribuindo para a segurança de pedestres, ciclistas e demais usuários das vias.