Quadrilha com lucro milionário proveniente do crime é desmontada no PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou nesta terça-feira (23/09) a quarta fase de uma grande operação contra o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Equipes policiais estão nas ruas para cumprir 41 mandados judiciais em sete cidades do Paraná.

A investigação revelou que o grupo criminoso movimentou aproximadamente R$ 2,5 milhões em apenas um mês. As ações policiais acontecem simultaneamente em Curitiba, Piraquara e Pinhais, na Região Metropolitana da capital; Jacarezinho, no Norte Pioneiro; Laranjeiras do Sul, na região Centro-Sul; Saudade do Iguaçu, no Sudoeste; e Piraí do Sul, nos Campos Gerais.

Entre os mandados expedidos pela Justiça, estão 24 de busca e apreensão, nove de prisão preventiva e oito de quebra de sigilo de dados de tornozeleiras eletrônicas. Para reforçar a eficácia das buscas, a operação conta com apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e utiliza cães farejadores das duas corporações.

A fase anterior da operação, realizada em maio deste ano, resultou na prisão de seis pessoas. Os celulares apreendidos na ocasião passaram por perícia, que revelou informações cruciais sobre a atuação do grupo.

“Os líderes deste grupo chegavam a negociar toneladas de entorpecentes e também gerenciavam a logística para o envio dos ilícitos para o Norte do Paraná e para São Paulo”, afirma o delegado da PCPR Thiago Andrade.

De acordo com os investigadores, as movimentações financeiras analisadas são compatíveis com práticas de lavagem de capitais, utilizadas para ocultar a origem ilícita dos valores obtidos com o tráfico.

