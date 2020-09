Os turistas estão de volta ao Jardim Botânico. O principal cartão postal de Curitiba foi reaberto ao público nesta terça-feira (29) após seis meses fechado na pandemia de coronavírus. Junto com o Botânico, também reabriram o Passeio Público, o Bosque do Papa, o Bosque do Alemão e o Bosque da Fazendinha.

Para reencontrar o público, o Jardim Botânico está com flores novas, com vegetação da primavera. São 80 mil novas flores, entre petúnias e bocas de leão na cor rosa para lembrar a campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama.

A engenheira civil Larissa Ferreira Lima, 23 anos, de Goiânia (GO), era uma das turistas no primeiro dia de reabertura do Botânico. Ela já morou em Curitiba e fez questão de trazer uma amiga para conhecer o cartão postal da cidade. “Fiquei sabendo que ia reabrir e vim passear. Mas tem que vir com todos os cuidados”, ressalta a turista goiana.

Larissa se refere às medidas de prevenção da covid-19: além do uso de álcool gel e da máscara, a Guarda Municipal está controlando o acesso do público ao Botânico e os outros parques reabertos. No Botânico, são no máximo 3 mil pessoas por vez. No Passeio Público, o limite de público é de 1.500 pessoas de terça-feira a domingo. O horário de visitação é das 6h às 18h.

A estudante Maria Eduarda Brungari, 15 anos, levou parentes do Rio Grande do Sul para conhecer o Botânico de Curitiba. Mas não escondeu que estava com saudades de passear pelos jardins e pela estufa. “Moro aqui perto, então sempre vinha. É bom voltar agora, para aliviar um pouco da tensão do estudo on-line”, revela.

O militar reformado Halvei Barcellos, 75 anos, estava com Maria Eduarda e veio de Porto Alegre conhecer o cartão postal de Curitiba. “Só tinha visto o Jardim Botânico por fotos e estou maravilhado”, disse o militar, que também ressaltou os cuidados para evitar o contágio da covid-19. “Tem que se cuidar”, enfatizou.

Na visita da Tribuna ao Jardim Botânico na tarde desta terça, todas as pessoas estavam usando máscara – elas só retiravam no momento de fazer foto e quando estavam distantes de outras pessoas, como manda a prevenção sanitária de distância mínima de 1,5 m mesmo usando de máscara.

Ao contrário do flagrado domingo no maior parque de Curitiba, o Barigui, quando muita gente estava vacilando e circulando pela pista de corrida sem máscara e se aglomerando. Por ser parque aberto, no Barigui não há limite de público.