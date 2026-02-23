PSS para SMDH divulga lista provisória com mais de 4,3 mil inscritos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) divulgou nesta segunda-feira (23/2) a lista provisória dos inscritos no processo seletivo simplificado (PSS) para contratação de agentes administrativos e técnicos em contabilidade na Secretaria de Desenvolvimento Humano (SMDH) de Curitiba. Mais de 4,3 mil pessoas se inscreveram para disputar 30 vagas temporárias.

Do total de inscritos, 3.958 candidataram-se para as 27 vagas de agente administrativo, enquanto 439 concorrem às 3 vagas de técnico em contabilidade. Os candidatos poderão apresentar recurso nesta terça-feira (24/2), das 9h às 17h, exclusivamente pelo site da Prefeitura.

A lista final de inscritos homologada está prevista para ser divulgada em 2 de março. Após essa data, a comissão examinadora iniciará a análise dos documentos cadastrados que comprovam formação, experiência profissional e critérios de desempate. Candidatos que não apresentaram documentos terão pontuação zerada.

A Prefeitura recomenda que os participantes acompanhem as próximas etapas pelo site oficial. É importante ressaltar que este PSS não inclui aplicação de prova de conhecimentos.