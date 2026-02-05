Provas do concurso da Feas acontecem neste domingo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mais de 12 mil candidatos inscritos no Processo Seletivo Público 1/2025 da Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) realizarão as provas objetivas neste domingo (8/2) em Curitiba. As avaliações acontecerão em dois períodos: pela manhã para os 4.443 candidatos de nível superior e à tarde para os 7.971 de nível médio.

Os locais e horários das provas estão disponíveis no Cartão de Informações do Candidato, que pode ser acessado no site do Instituto Avalia, responsável pela seleção. As provas serão realizadas em dois locais: Centro Universitário Santa Cruz (Novo Mundo) e Universidade Tuiuti (Santo Inácio).

Os candidatos terão 4 horas para realizar a prova, incluindo o tempo para marcar o gabarito. No período da manhã, os portões fecham às 8h, com início das provas às 8h15. À tarde, os portões fecham às 14h. Não serão tolerados atrasos.

É obrigatório apresentar documento original com foto e o cartão de informações impresso. Os candidatos devem levar caneta esferográfica azul ou preta de material transparente. O gabarito preliminar será divulgado na segunda-feira (9/2).

O resultado final do concurso, incluindo a análise de títulos e procedimentos para cotas, está previsto para 25 de março de 2026. A Feas, fundação pública municipal, gerencia unidades de saúde em Curitiba e possui cerca de 4.900 funcionários.