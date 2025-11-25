Prova Curitiba avalia 30,3 mil alunos da rede municipal esta semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

De terça (25/11) a quinta-feira (27/11), 30,3 mil estudantes da rede municipal de ensino de Curitiba participam de mais uma etapa da Prova Curitiba. O instrumento avaliativo da Secretaria Municipal da Educação (SME) visa planejar e direcionar ações pedagógicas. Serão aplicadas provas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências.

A Prova Curitiba foi elaborada para compilar e organizar dados que permitam reflexões sobre os processos pedagógicos nas unidades educacionais. O objetivo é utilizar os resultados para orientar melhorias no ensino.

Uma novidade este ano são as adaptações específicas para 460 estudantes com deficiência matriculados no 3º ano do Ensino Fundamental. A Coordenadoria de Inclusão e Atendimento Educacional Especializado (CIAEE) realizou adequações de tempo, espaço, materiais e complexidade. Trata-se de um projeto-piloto que deve ser ampliado aos demais anos a partir de 2026.

Após a aplicação das provas adaptadas, as equipes pedagógicas da CIAEE avaliarão e ajustarão o conteúdo dos exames. A iniciativa busca garantir que todos os alunos possam participar da avaliação em condições adequadas às suas necessidades específicas.