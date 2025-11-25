Prova Cem Voltas de Ciclismo abre inscrições para etapa no Velódromo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As inscrições para a 2ª etapa da prova Cem Voltas – Curitiba de Ciclismo serão abertas nesta terça-feira (25/11), às 20h. O evento gratuito acontecerá no sábado (29/11), às 20h, no Velódromo Adir Luiz Romeo, no Jardim Botânico. A competição desafia os participantes a completarem 100 voltas no velódromo, equivalente a 33 quilômetros, usando bicicletas específicas de velocidade.

Podem participar pessoas a partir de 18 anos, nas categorias aberta masculino, aberta feminino e Tandem (para atletas com deficiência visual). A concentração dos atletas começa às 19h, uma hora antes da largada. As vagas são limitadas.

Detalhes da competição

A prova Cem Voltas faz parte do calendário oficial de competições esportivas de Curitiba e é organizada pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), com coordenação do Velódromo Municipal. O evento visa incentivar a prática do ciclismo e reunir a comunidade em torno desse esporte.

Os interessados devem se inscrever online a partir das 20h do dia 25/11. É importante ressaltar que as vagas são limitadas e a participação é gratuita. Para mais informações, os ciclistas podem entrar em contato diretamente com a organização do evento.