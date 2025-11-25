Fique ligado

Prova Cem Voltas de Ciclismo abre inscrições para etapa no Velódromo

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 25/11/25 11h02
Inscrições para 2ª etapa das Cem Voltas de Ciclismo abrem nesta terça-feira. Foto: Daniel Castellano/SECOM (arquivo)

As inscrições para a 2ª etapa da prova Cem Voltas – Curitiba de Ciclismo serão abertas nesta terça-feira (25/11), às 20h. O evento gratuito acontecerá no sábado (29/11), às 20h, no Velódromo Adir Luiz Romeo, no Jardim Botânico. A competição desafia os participantes a completarem 100 voltas no velódromo, equivalente a 33 quilômetros, usando bicicletas específicas de velocidade.

Podem participar pessoas a partir de 18 anos, nas categorias aberta masculino, aberta feminino e Tandem (para atletas com deficiência visual). A concentração dos atletas começa às 19h, uma hora antes da largada. As vagas são limitadas.

Detalhes da competição

A prova Cem Voltas faz parte do calendário oficial de competições esportivas de Curitiba e é organizada pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), com coordenação do Velódromo Municipal. O evento visa incentivar a prática do ciclismo e reunir a comunidade em torno desse esporte.

Os interessados devem se inscrever online a partir das 20h do dia 25/11. É importante ressaltar que as vagas são limitadas e a participação é gratuita. Para mais informações, os ciclistas podem entrar em contato diretamente com a organização do evento.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.