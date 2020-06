O rastro de destruição do protesto na noite de segunda-feira (1º) que terminou com oito pessoas presas e um policial ferido está dando trabalho para as equipes de limpeza e manutenção na manhã desta terça-feira (02). A bandeira do Brasil foi recolocada na frente do Palácio Iguaçu, sede do governo estadual, após ser queimada no protesto. Também foram registradas pichações e vandalismo ao patrimônios público, como pontos de ônibus, estações-tubo e lixeiras.

Fachadas de prédios oficiais, como o Fórum Cível, e de imóveis comerciais, como o Shopping Mueller, foram destruídas. No prédio da Junta Comercial, as pedras atiradas contra a fachada foram recolhidas pelos funcionários ao chegar ao trabalho.

“Nossa amada Cidade de Curitiba foi atacada de maneira irracional por inaceitável desvirtuamento do direito de manifestação democrática. Ao absurdo apedrejamento de prédios e equipamentos urbanos, entre gritos de quebra-quebra e focos de incêndio, sucedeu a queima da gloriosa Bandeira Brasileira, arrancada de seu mastro na avenida Cândido de Abreu. O ato desonra o ideal humanista e o sentimento antifascista”, disse o prefeito Rafael Greca pelo Facebook.

Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), empresa municipal que gerencia o transporte público, equipes trabalharam durante a noite toda para limpar e consertar as estações-tubo vandalizadas. Mesmo assim, na manhã desta segunda, ainda havia estações-tubo com vidros quebrados.

Foram danificados sete pontos na Praça Tiradentes, com danos aos totens de mapas das linhas. No Centro Cívico, vidros foram quebrados das estações-tubo Palácio, Comendador Fontana e 19 de Dezembro. Na Avenida Cândido de Abreu foram pichados tubos e apedrejados totens de publicidade. Na Junta Comercial, também na Av Candido de Abreu, nove vidros foram quebrados pelos vândalos.

No Palácio Iguaçu, equipes de limpeza foram destacadas ainda durante a noite de segunda-feira para fazer a limpeza do local, que também foi alvo de pichações. Nesta manhã, porém, não havia policiamento reforçado no local.

O Shopping Mueller, que fica na Avenida Cândido de Abreu, também acabou sendo alvo dos vândalos. Nesta manhã, vários vidros que foram quebrados nos atos de vandalismo durante a noite estavam sendo trocados.

Funcionários trocam vidros quebrados no Shopping Mueller em protesto segunda-feira. Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná

A confusão

O vandalismo ocorreu depois de um ato contra o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) e contra o racismo, ordeiro e pacífico, realizado na região central de Curitiba. “Nossa luta é por igualdade, contra o racismo, a violência contra jovens negros nas periferias, a proliferação de grupos que propagam o ódio e o genocídio de brasileiros promovido pela falta de uma política clara de saúde durante esta pandemia. Infelizmente, no final do ato, em uma dispersão de alguns poucos, houve vandalismo contra o patrimônio público”, disse a organização do protesto em nota.

Na sequência, os manifestantes se deslocaram para o Centro Cívico. Após a dispersão das pessoas envolvidas, houve depredação do patrimônio público e cerca de 200 policiais foram deslocados para o local para conter os vândalos. Oito foram presos e um policial ficou ferido após levar uma pedrada.

“Eram 600 pessoas no protesto, mas o número ganhou corpo chegando em torno de mil pessoas. Da mesma maneira que eles foram crescendo, tivemos que aumentar o número de policiais. Um PM teve lesão leve, recebeu uma pedrada no escuto e teve um ferimento no braço, mas graças a Deus foi uma lesão simples”, disse o coronel Moraes, da Polícia Militar.

