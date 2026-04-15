Projetos para formação e empregabilidade dos jovens terão R$ 6 milhões em recursos

Texto: Vanessa de Paula Brollo Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom)

Texto: Vanessa Brollo



Prefeitura de Curitiba

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI), por meio do Departamento do Trabalho, promoveu nesta quarta-feira (15/4) um encontro no Centro de Aprendizagem Profissionalizante, reunindo organizações para alinhar estratégias e apresentar iniciativas voltadas à empregabilidade e à formação de jovens aprendizes em Curitiba.

No encontro, também foram apresentados os projetos que irão subsidiar os chamamentos públicos previstos para 2026. O valor total dos chamamentos públicos ultrapassa R$ 6 milhões, recursos próprios do município e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comtiba). Os investimentos serão destinados à execução de programas de aprendizagem profissional, ampliando oportunidades para jovens e apoiando empresas na identificação e formação de novos talentos.



O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Sérgio Bento, ressaltou a importância do diálogo com as instituições.

“Este é um momento de construção conjunta, em que mostramos com transparência o que está sendo planejado e como as organizações podem participar. Queremos ampliar oportunidades e garantir que mais jovens tenham acesso ao primeiro emprego”, afirmou.

A iniciativa dá ênfase à inclusão produtiva de adolescentes de 14 a 17 anos e ao atendimento das demandas do setor produtivo.







Caminhos claros

Entre os temas abordados estiveram as estratégias para ampliação da contratação de aprendizes pelo município, a construção de modelos de propostas para públicos prioritários e a programação do Mês da Juventude, em agosto, que contará com um seminário temático voltado à promoção do primeiro emprego e à inclusão produtiva.

Segundo



Sérgio Bento,



existe o compromisso da gestão com a transparência e a efetividade das políticas públicas.

“Quando apresentamos de forma clara os caminhos e possibilidades, fortalecemos a confiança das instituições e qualificamos os projetos. Nosso objetivo é garantir que esses recursos se traduzam em oportunidades reais para os jovens e em soluções que atendam às necessidades do setor produtivo”, destacou o secretário.

A reunião também teve como foco orientar as organizações sobre as formas de participação nos chamamentos públicos, reforçando a importância da contribuição das instituições para o aprimoramento dos instrumentos de fomento e para a construção de políticas públicas mais aderentes às realidades locais.

Presenças

Organizações que participaram do encontro: Ação Comunitária do Brasil Vocação; Associação Beneficente Curitibana (ABC Vida); Associação de Educação Familiar e Social do Paraná (Aefs); Elo Apoio Social e Ambiental; Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional (Gerar); Instituto Brasileiro de Graduação, Pós-Graduação e Extensão (IBGPEX/Uninter); Instituto Futebol de Rua; Instituto Salesiano de Assistência Social (Isas); Instituto Social Vó Durvina; Instituto Tibagi; Instituto Brasileiro Pro-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet); Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi).



