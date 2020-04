O Projeto Nova Terra, que atende cerca de 150 crianças carentes da região do Atuba, em Colombo, está arrecadando insumos para fazer e distribuir pães e os doces “cueca-virada” para pessoas em situação de vulnerabilidade por causa do coronavírus. Para que a produção continue, a entidade está arrecadando farinha de trigo, óleo, fermento para pão, canela, açúcar, embalagens e, principalmente, gás para a produção dos alimentos.

publicidade

Tanto os pães como os doces estão sendo distribuídos duas vezes por semana – às segundas e quintas-feiras – para aproximadamente 70 famílias e tem sido uma importante ajuda para quem não está conseguindo trabalhar em tempos de pandemia.

LEIA TAMBÉM – Pets na quarentena: passar mais tempo em casa pode afetar a saúde dos bichinhos

O Nova Terra existe há dez anos com o objetivo de atender crianças e adolescentes no contraturno escolar, oferecendo diversas atividades e alimentação aos participantes. A iniciativa começou na garagem da residência do casal Andreia e Adriano Ribas, e recentemente ganhou uma estrutura maior, com sede própria. Com o projeto temporariamente parado por causa do coronavírus, o casal teve a ideia de utilizar a cozinha onde as merendas para as crianças eram preparadas para outro fim: a fabricação de pães e “cuecas-viradas”.

“Quando criamos o projeto, tínhamos a intenção de afastar as crianças, que são mais vulneráveis, do crime e miséria, uma realidade do bairro. Agora, com o coronavírus, sentimos que a situação de fome se agravou, isso porque a alimentação que as crianças recebiam aqui elas não estavam mais tendo. A maior parte das mães são diaristas e coletoras de reciclagem e agora não estão podendo exercer as funções. Por isso, essas famílias estão sem conseguir nenhum recurso financeiro”, explicou Andreia.

Além da distribuição dos itens de panificação, Andreia e Adriano estão doando frequentemente cestas básicas e produtos de feira para as famílias. Eles atendem não só as pessoas do bairro cadastradas no projeto, mas também ajudam duas áreas de invasão, conhecidas como Divino e Rua da Alegria, nas margens do rio Atuba. As famílias estão retirando os alimentos na sede do projeto, para que dessa forma seja possível controlar e evitar disseminação da doença.

Projeto Terra Nova faz pães e faz doações para famílias carentes na pandemia. Foto: Projeto Terra Nova / divulgação. Projeto Terra Nova faz pães e faz doações para famílias carentes na pandemia. Foto: Projeto Terra Nova / divulgação. Projeto Terra Nova faz pães e faz doações para famílias carentes na pandemia. Foto: Projeto Terra Nova / divulgação.

Ajuda e doações

O Nova Terra também aceita outros tipos de doações para continuar dando assistências às famílias carentes. Itens de cesta básica, frutas, verduras e roupas também podem ser entregues para que eles repassem.

As doações para o projeto Nova Terra devem ser entregues direto na sede do projeto, que fica na rua Enemézio do Rosário Júnior, 350, no bairro Atuba, em Colombo.



Mais informações pelos telefones (41) 98455-6490 ou (41) 3037-7970.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇