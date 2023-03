Projeto Mobiliza celebra parcerias e aprendizados no Terceiro Setor 

A tarde do dia 24 de março foi um marco para os participantes do projeto Mobiliza. Professores e mentores voluntários, organizações e empresas se reuniram para celebrar os resultados do projeto lançado em 2022 pelo Instituto GRPCom, Instituto IBGPEX, com apoio da Fundação Parque Tecnológico Itaipu.

O Mobiliza foi criado para melhorar a captação de recursos e fortalecer a rede das Organizações da Sociedade Civil (OSC) do Paraná. Ao todo, 21 OSC de 10 municípios foram selecionadas pelo programa e participaram de inúmeras atividades no último semestre. A jornada do Mobiliza que iniciou em agosto de 2022, passou por muitas etapas: seleção das OSC; formação de mentores para atuar no Terceiro Setor, capacitações presenciais e online com especialistas nas áreas de gestão, comunicação e captação de recursos.

Essas organizações receberam mentorias, refletiram sobre as oportunidades de aprimoramento, profissionalização e aprenderam novas habilidades. Foram conexões valiosas entre empresas, OSC e voluntários, que transformaram, para melhor, a vida de todos os envolvidos e que, a partir de agora, atuarão em suas causas sociais com ainda mais determinação e vontade de construir uma sociedade melhor.

Para Giselle Lima, cofundadora e presidente da PALCO ESCOLA – Ações em Valores Humanos, e participante do Mobiliza “participar de cada encontro online e presencial do MOBILIZA foi inspirador, mobilizador e motivador. […] Precisávamos viver esse momento, precisávamos repensar e aprender novas formas, novas possibilidades para desenvolver o nosso negócio social e, consequentemente, para crescermos de forma sustentável e, com isso, impactarmos positivamente mais e mais estudantes e professores da rede pública de ensino através da arte educação e da educação em direitos humanos.”

Além de mudar a forma com que a OSC trabalha, o Mobiliza motivou a liderança a buscar novas formações. Giselle, que já espera por mais mentorias, afirma que jornadas como essas motivam a continuar a caminhada.

Para as idealizadoras do projeto, Rosemary Suzuki, Gerente de Projetos Sociais do Instituto IBGPEX e Ana Gabriela Simões Borges, Superintendente do Instituto GRPCom, o Mobiliza cumpriu sua função de promover conexões entre pessoas com o propósito de fortalecer o Terceiro Setor e gerar impacto e transformação social.

Se você também quer fazer parte dessa mobilização, que tal conhecer algumas OSC para se tornar voluntário ou contribuir de alguma outra forma? Acesse o site www.institutogrpcom.org.br