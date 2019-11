O que mais buscamos é conscientizar, crianças e adultos, sobre a importância da separação correta do lixo, não? Foi pensando nisso que o projeto Tempo de Temperar Arte (TETEAR Tech), foi um pouco além: além de fazer com que as crianças entendam o quanto se faz importante separar corretamente o lixo, os pequenos produziram quadros com materiais recicláveis. Estes materiais estão em exposição em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Ao todo, 25 crianças participaram da ação que teve como ponto de partida o tema Urbanidade. A partir dele, as crianças pensaram em como expressar o caos do excesso de produção de lixo e os impactos que isso gera no planeta. O resultado são releituras de obras tradicionais como Monalisa, além de outras peças bastante expressivas e reflexivas. Todas estas obras foram feitas a partir de material reciclável como plástico, papel e embalagens de produtos diversos.

Produção artística

“Inicialmente foram realizadas algumas atividades com desenhos para que os estudantes aprendessem e exercitassem técnicas. Depois, fizeram em conjunto uma pesquisa de cores, tons e elementos para transformar tudo em exercícios iniciais em desenhos de maior escala, para então entrar no processo de criação final”, explicou o artista plástico e arte educador Toto Lopes.

A participação das crianças rendeu quadros que servem até mesmo para reflexão, principalmente sobre situações recentes como o incêndio que atingiu a Amazônia. “É gratificante ver o resultado de um trabalho desenvolvido com as crianças desde maio deste ano. Eles se engajaram e se esforçaram e foram protagonistas de todo o processo. O próprio formato da exposição com a maioria dos quadros apoiados no piso é para ressignificar o olhar para o lixo no chão, o poder de transformação através da consciência e da arte”, ressalta o idealizador do projeto, Nélio Spréa.

Ao todo são atendidos 850 estudantes em 13 diferentes oficinas oferecidas em Campo Largo, no Paraná, e também em Piracicaba, no estado de São Paulo. Os alunos que participam recebem instrução artística durante o contraturno escolar em aulas 100% gratuitas. A visitação à mostra é gratuita e pode ser feita diariamente das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 (Rua Centenário, 2245, Campo Largo), até o dia 21 de novembro.