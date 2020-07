Muitas empresas estão sofrendo com crise econômica causada pela pandemia da

covid-19. Pensando em ajudar profissionais liberais, micro e pequenas

empresas que estejam passando por dificuldades, a ADVB/PR lança o projeto Corrente do Bem, um “vestibular” de empresas que podem ganhar uma série de benefícios e incentivos.

As empresas interessadas em participar devem sem inscrever até o dia 20 de julho pelo site da ADVB/PR. Os participantes serão avaliados por uma banca composta por diretores da ADVB, que farão uma análise criteriosa da situação e perfil das empresas. Os vencedores serão divulgados dia 22 de julho por meio de

suas redes sociais e website.

“As vencedoras, além de ganharem o auxílio, precisam dar sequência à Corrente

do Bem, proporcionando para a sociedade algum benefício para o bem comum”,

conta o presidente da ADVB/PR, Ney Braga Alves.

Um time de grandes empresas nas áreas de comunicação, marketing, publicidade

e vendas se uniu para proporcionar serviços gratuitos a esse grupo de

profissionais. Os 10 prêmios disponíveis para as empresas paranaenses são:

1) Mentoria para LinkedIn com a especialista Gabriela Paiva;

2) Consultoria de neurovendas e neuromarketing com o professor Fernando

di Chiara;

3) Pacote de inserções de mídia na rádio Jovem Pan FM;

4) Pacote de inserções de mídia na rádio Transamérica FM;

5) Consultoria para profissional de marketing relacionado a novos skills da

Slash Education;

6) Consultoria de gestão de crise para uma empresa com a Central Press;

7) Reposicionamento de marca com a Komm Design;

8) Mentoria de desenvolvimento profissional e gestão de equipes com a

especialista Elaine Munhoz;

9) Curso de análise do consumidor com a GioBP Consultoria de Marketing;

10) Mentoria de estratégia comercial visando atrair mais vendas com a Data

Censo.



O regulamento e todas as informações sobre as inscrições estão em: advbpr.com.br/correntedobem.

