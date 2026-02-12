Projeto castra 400 cães e gatos gratuitamente no bairro Caximba em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba realizou a castração gratuita de 400 cães e gatos de moradores do bairro Caximba em janeiro de 2026. A ação faz parte do projeto Família Multiespécies Caximba, desenvolvido em parceria com a Associação Projeto Ajudei, ONG vencedora do edital para cuidar dos animais de famílias em vulnerabilidade da região.

Desde julho de 2025, equipes cadastraram moradores e seus pets de casa em casa. Veterinários atenderam 775 animais, oferecendo avaliação básica de saúde, vacinas antirrábica e polivalente, antipulgas, vermífugo e microchipagem. Além disso, 52 animais foram socorridos em emergências e 22 encaminhados para adoção responsável após recuperação e castração.

O levantamento do Escritório Local do Caximba identificou aproximadamente 1.614 animais na Vila 29 de Outubro, sendo 1.152 cães e 462 gatos. Segundo Edson Evaristo, diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, o trabalho é importante para manter a saúde única, conceito que engloba a saúde de humanos, animais e meio ambiente.

“A castração tem benefícios como a prevenção de doenças e tumores e ainda minimiza o abandono e a quantidade de animais nas ruas. Com a vacinação também cuidamos da saúde tanto dos pets como dos moradores”, explicou Evaristo.

O projeto prevê ainda o acompanhamento na transferência dos moradores e animais às novas moradias, como parte do programa de reassentamento do Bairro Novo da Caximba.