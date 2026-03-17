Programa Viva o Sábado abre inscrições para atividades esportivas em Curitiba

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O programa Viva o Sábado, coordenado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) de Curitiba, está com inscrições abertas para atividades em piscinas aquecidas e espaços esportivos da cidade. Os agendamentos para o próximo sábado (21/3) já podem ser feitos através do Guia Curitiba. Para participar, é necessário se cadastrar a partir da terça-feira que antecede o sábado de atividades.

Cada pessoa pode levar até três acompanhantes, desde que todos estejam cadastrados no e-Cidadão e no Guia Curitiba. As atividades acontecem em diversos locais da cidade, como o Clube da Gente Bairro Novo, Santa Felicidade, Boa Vista, CIC e Tatuquara, além de centros esportivos e parques.

Como participar

Para participar, é necessário fazer um cadastro prévio no e-Cidadão e agendar pelo Guia Curitiba. Para atividades nas piscinas, a idade mínima é de 3 anos e é obrigatório realizar um exame físico de pele, válido por um ano. Crianças menores de 6 anos devem usar boia de braço ou dispositivo similar. O uso de touca de natação, roupa de banho adequada e chinelo é obrigatório, enquanto o uso de bronzeador e protetor solar é proibido nas piscinas.

As atividades gerais ocorrem das 13h às 18h, com as piscinas funcionando das 13h30 às 17h30. Os espaços oferecem diversas opções, como quadras poliesportivas, campos de futebol, pistas de skate e salas de ginástica. Alguns locais exigem agendamento prévio para uso de determinadas instalações. É importante ressaltar que neste sábado não haverá atividade no Centro de Esporte e Lazer Dirceu Graeser, que passa por manutenção.