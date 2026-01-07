Programa Vida Nova abre inscrições para visita ao Memorial Paranista

Orquestra Didática

A primeira atividade de 2026 do programa Vida Nova, iniciativa do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC) para aposentados e pensionistas acima de 50 anos, acontecerá em 21 de janeiro. As inscrições estão abertas para uma visita ao Memorial Paranista, no Parque São Lourenço, onde os participantes conhecerão a exposição imersiva Orquestra Didática, parte da Oficina de Música de Curitiba 2026.

A exposição, apresentada no Teatro Cleon Jacques do Memorial, proporciona uma experiência imersiva sobre o funcionamento de uma orquestra. A terceira sinfonia de Beethoven, “Eroica”, é exibida em monitores que destacam cada instrumento individualmente, permitindo aos visitantes compreender como os diferentes elementos se integram na composição.

O Memorial Paranista, antigo espaço industrial transformado em centro cultural, conta com três edificações interligadas e um jardim de esculturas com 15 peças do artista João Turin, representando a fauna paranaense e os primeiros habitantes da região. O local também oferece programação mensal de exposições e oficinas.

A atividade é gratuita e limitada a 40 vagas. Os interessados devem se inscrever através do site do IPMC. A visita está marcada para as 14h do dia 21 de janeiro, na Rua Mateus Leme, 4.700, bairro São Lourenço. A exposição Orquestra Dinâmica ficará em cartaz até 1º de fevereiro.

