Programa Vida no Trânsito comemora reforço de ações de segurança em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Programa Vida no Trânsito (PVT) realizou na última sexta-feira (12/12) a reunião de encerramento dos trabalhos e projetos de 2025, na sede da Escola Pública de Trânsito ABC, na Fazendinha. O encontro teve como objetivo fazer um balanço das atividades integradas realizadas ao longo do ano para reduzir acidentes e mortes no trânsito de Curitiba.

Grupos intersetoriais como o comitê de dados, a comissão de Engenharia e o Grupo de Trânsito da Guarda Municipal (GTRANS) apresentaram os resultados das ações nas áreas de engenharia, fiscalização e educação para melhorar a mobilidade urbana e salvar vidas.

O superintendente de Trânsito, Bruno Pessuti, destacou que desde o início do PVT em 2011, Curitiba registrou queda de 48,4% nas mortes no trânsito, passando de 310 óbitos em 2011 para 160 em 2024.

A coordenação técnica e gestão municipal do programa é compartilhada entre as secretarias de Defesa Social e Trânsito e de Saúde, com participação de outros órgãos estaduais, instituições parceiras e sociedade civil.