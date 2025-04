Programa Valor Social tem R$ 1 milhão para projetos sociais; veja como participar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Seguem abertas as inscrições para o Programa Valor Social da Viacredi, uma cooperativa Ailos. A iniciativa apoia projetos educacionais e sociais que promovem inclusão, educação financeira e empreendedora, cidadania, diversidade e sustentabilidade, alinhados aos princípios e valores da cooperativa.

Para participar, a entidade deve ser cooperada da Viacredi, ser pessoa jurídica sem fins lucrativos, possuir CNPJ com finalidade educacional, cultural, social ou assistencial e atender aos critérios estabelecidos no regulamento.

Os projetos devem atender às comunidades dentro da área de atuação da cooperativa no Paraná ou em Santa Catarina. Para apoiar as entidades na inscrição dos projetos, a cooperativa oferecerá um treinamento na plataforma Ailos Educação, com diretrizes sobre a estruturação e apresentação de propostas.

O diretor executivo da Viacredi, Vanildo Leoni, afirma que o Programa Valor Social permite que a cooperativa contribua de forma direta com a comunidade naquilo que ela realmente precisa, colocando em prática o 7º princípio do Cooperativismo.

“Acompanhamos de perto cada iniciativa apoiada, vendo de forma concreta como esses projetos impulsionam mudanças reais na vida das pessoas. Esse olhar atento nos permite fortalecer ainda mais nossa atuação, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento, colaboração e crescimento mútuo.”

Ele ressalta que esta edição será ainda mais significativa, pois acontece no Ano Internacional das Cooperativas, declarado pela ONU para fortalecer os princípios cooperativistas. O tema da iniciativa é “Cooperativas constroem um mundo melhor”.

Em 2024, o programa destinou R$ 557 mil para 80 projetos, beneficiando 66 mil pessoas. Este ano, o investimento será ampliado para R$ 1 milhão dividido em duas edições, no primeiro e no segundo semestre de 2025.

>>> As inscrições para o Programa Valor Social 2025 seguem até 24 de abril e podem ser realizadas na ferramenta Bússola Social, no site da Viacredi.