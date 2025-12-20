Programa revitaliza Centro de Curitiba com ações de segurança e infraestrutura

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba lançou em 2025 o programa Curitiba de Volta ao Centro, que reúne mais de 20 ações para revitalizar a região central da cidade. As iniciativas abrangem áreas como transporte, segurança, cultura e infraestrutura urbana.

Na área de segurança, a Operação Centro Seguro, realizada em parceria com as polícias, resultou em 4.302 ocorrências atendidas e queda de 37,38% nos roubos. Outras ações incluíram fiscalizações em hotéis e combate ao furto de cabos.

O transporte público ganhou novas áreas de integração temporal nas praças Carlos Gomes e Rui Barbosa, beneficiando cerca de 70 mil passageiros por dia. Obras de requalificação viária estão em andamento nos bairros Mercês e Bigorrilho, preparando a cidade para a chegada de ônibus elétricos.

Na área cultural, o Estúdio Riachuelo foi inaugurado em um casarão centenário, transformando-se em centro de produção de games e animação digital. O Solar do Barão passa por restauro completo e será conectado a um corredor cultural.

Outras melhorias incluem a construção de uma bacia de detenção para prevenção de alagamentos, reforma do Bosque Portugal e inauguração da nova sede do Centro de Referência Afro. Estão previstos ainda investimentos na construção de uma Escola de Circo e restauro da antiga casa do escritor Dalton Trevisan.