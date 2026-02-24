Programa Fala Curitiba recebe prêmio internacional de participação cidadã

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa Fala Curitiba, iniciativa de consulta pública da Prefeitura de Curitiba, foi premiado pela União Ibero-Americana de Municípios (UIM) na categoria Empoderamento da Cidadania – Comunicação e Fortalecimento Democrático. O anúncio ocorreu nesta terça-feira (24/2), com data e local da premiação a serem divulgados posteriormente.

Lançado em 2017, o Fala Curitiba é o principal instrumento de consulta pública da Prefeitura para a construção das leis orçamentárias do município. O programa amplia o debate público, coleta sugestões de obras, serviços e melhorias e direciona a priorização das demandas indicadas pela população, considerando as características específicas dos 75 bairros da capital.

Este é o terceiro reconhecimento internacional recebido pelo programa. Em 2018, foi apontado pela ONU como exemplo de governança participativa. Em 2024, recebeu o Government Excellence Awards em Dubai, na categoria Engajamento Cívico e Empoderamento da Comunidade.

Nos seis meses de realização do Fala Curitiba 2025, mais de 50 mil sugestões foram enviadas por 18,7 mil moradores. O uso de tecnologia acelerou o processo de votação, substituindo formulários em papel por tablets nas unidades móveis e cabines finais.

A edição de 2026 do Fala Curitiba, que será a 10ª, está programada para começar em 2 de março e se estender até agosto, quando ocorrerão as reuniões finais presenciais. O programa combina participação presencial e digital, buscando garantir capilaridade, transparência e inclusão no processo de planejamento e destinação dos recursos públicos.