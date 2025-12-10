Programa de segurança escolar realiza 1.075 simulados em Curitiba em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Curitiba encerrou nesta quarta-feira (10/12) as atividades de 2025 do programa Defesa Civil na Educação – Conhecer Para Prevenir (CPP). Ao longo do ano, foram realizados 1.075 simulados de emergência em 440 unidades de ensino municipais e 16 instituições particulares da capital paranaense.

O programa, que visa garantir a segurança no ambiente escolar, registrou 23 ocorrências reais em 2025, sem vítimas devido ao treinamento fornecido. Mais de três mil profissionais terceirizados foram capacitados em prevenção e resposta rápida a emergências. Adicionalmente, 242 profissionais da Educação foram formados em Primeiros Socorros e Brigadas de Incêndio.

Durante o evento de encerramento, foram entregues certificados e medalhas aos colaboradores dos Núcleos Regionais da Educação e da Guarda Municipal. A professora Marina Fonseca Rodrigues, do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Madre Elvira, foi condecorada por salvar a vida de um aluno aplicando a manobra de Heimlich.

O coordenador da Defesa Civil, Inspetor Nelson Ribeiro, destacou que em vinte anos do programa, nenhuma criança morreu devido a acidentes nas instituições de ensino de Curitiba. Representantes da Secretaria Municipal de Educação e da Guarda Municipal ressaltaram o comprometimento das equipes e a importância da iniciativa para a segurança escolar.

O Programa Conhecer Para Prevenir tem adesão superior a 90% entre as iniciativas extracurriculares e já despertou interesse internacional, tendo sido apresentado na Finlândia.