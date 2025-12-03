Educação

Programa de prevenção encerra atividades com 300 crianças em Curitiba

03/12/25
Programa Defesa Civil na Educação Conhecer para Prevenir. capacitação de 300 crianças das 10 regionais. Curitiba, 03/12/2025 Foto: Levy Ferreira/SECOM

O Programa Defesa Civil na Educação – Conhecer Para Prevenir (CPP) encerrou as atividades de 2025 nesta quarta-feira (3/12) em Curitiba. O evento reuniu 300 crianças de escolas municipais e CMEIs das dez regionais da cidade no Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional da Guarda Municipal, no Capão Raso.

As atividades incluíram um teatro de fantoches sobre prevenção de acidentes e ações em emergências, demonstração do projeto Cão Amigo com cachorros treinados para auxiliar em ações de segurança, e uma palestra sobre prevenção de desastres no ambiente escolar.

O CPP é uma iniciativa conjunta da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Educação e Guarda Municipal. Segundo dados fornecidos, o programa existe há 20 anos e capacitou mais de 140 mil estudantes só em 2025.

Giullia Gabrielle Oliveira da Silva, 11 anos, estudante da Escola Municipal Maringá, comentou sobre o aprendizado: “Agora sei o que fazer se acontecer qualquer coisa ruim na escola, como um incêndio. Mostraram como seguir a orientação das professoras e do guarda e tudo fica bem”.

O programa visa criar comunidades mais preparadas para enfrentar emergências, instruindo crianças e professores como multiplicadores de conhecimento sobre prevenção e segurança.

