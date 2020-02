A busca por aperfeiçoamento para as chamadas profissões do futuro seguem a todo vapor no 1º Empregotech, programa que oferece gratuitamente curso de programação de computadores para jovens entre 16 e 22 anos. Segundo a prefeitura de Curitiba, foram quase 1,7 mil inscritos, superando em 12,8% a expectativa dos organizadores. As inscrições para a primeira edição do evento terminaram dia 31, mas a previsão é que uma segunda edição ocorra no segundo semestre deste ano.

Além de capacitar os jovens participantes, o Empregotech encaminha os mais bem colocados para empregos em startups e empresas de tecnologia. Em Curitiba esta área de atuação tem aproximadamente 6 mil postos de trabalho.

Quem conseguiu se inscreveu recebeu e-mails validando seu cadastramento. Até sexta-feira (7), elas terão acesso à plataforma do programa, onde preencherão seus currículos e terão disponível o link para abrir os conteúdos de lógica e programação básica que serão exigidos em avaliações que serão feitas, de 17 a 19 de fevereiro, na modalidade ensino à distância.

Os participantes que tiverem nota igual ou maior que 7serão convocados para as aulas de programação, que acontecerão nas Ruas da Cidadania, a partir da segunda quinzena de março. Antes, os selecionados participarão também do programa Mobiliza, oferecido pela FAS para o desenvolvimento de habilidades e competências. Mais informações pelo site do 1º Empregotech.