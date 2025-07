Profissional é condenado por tentar estupro em paciente sedado em Curitiba

A Justiça do Paraná condenou a 11 anos e 10 meses em regime fechado o técnico de enfermagem que praticou ato libidinoso contra um paciente em um hospital no Bairro Alto, em Curitiba. O caso aconteceu no dia 13 de novembro de 2024. Segundo o Ministério Público do Paraná, o profissional foi denunciado pelo Núcleo de Apoio à Vítima de Estupro (Naves) por estupro de vulnerável.

A vítima, um homem de 25 anos, estava sob efeito de medicação e sedação no momento do crime. O condenado, segundo o Ministério Público, tinha a intenção de realizar ato sexual no paciente. O ato foi impedido porque o paciente conseguiu despertar do estado de sonolência e levantou-se do leito. O agressor, que na época do crime tinha 14 anos, foi preso em flagrante na época.

Além da sentença de prisão, o réu também foi obrigado a pagar 50 salários mínimos a título de indenização por danos morais causados à vítima.