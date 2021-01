Aos poucos, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba continua vacinando contra a covid-19 todas as pessoas do primeiro grupo prioritário. Nesta segunda-feira (25), vai ser a vez dos profissionais das alas de UTIs e enfermarias dos hospitais que atendem pacientes com o novo coronavírus.

No grupo, que faz parte da primeira fase do cronograma do Plano Municipal de Imunização, devem ser vacinados 12 mil profissionais da linha de frente. Entre estes trabalhadores estão médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, equipes de higiene e limpeza e outros profissionais das alas covid-19.

A vacinação será feita de forma escalonada, no Pavilhão da Cura (Centro de Eventos Positivo), no Parque Barigui, numa parte do espaço que já está preparado. Nesta segunda-feira, o atendimento acontece das 13h às 20h. Nos demais dias, das 8h às 20h, de segunda a sábado.

Foto: Roberto Dziura/Divulgação.

Desde a início do programa de imunização da capital, que começou na quarta-feira (20), foram vacinados os profissionais responsáveis pela aplicação das vacinas, idosos e funcionários de instituições de longa permanência e indígenas. A responsabilidade pela indicação desses profissionais das alas covid-19 é dos hospitais, que enviaram a listagem para a Secretaria Municipal da Saúde.

Além da vacinação desses primeiros profissionais da linha de frente da covid-19, a prefeitura de Curitiba segue com a vacinação de idosos, moradores e profissionais de de asilos. Até agora, ao todo, já foram vacinadas 3.046 pessoas e também os 250 vacinadores da Secretaria.