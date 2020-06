A segunda-feira (15) começou com manifestação de profissionais de Educação Física, em frente à prefeitura de Curitiba. O objetivo dos manifestantes é fazer com que as autoridades liberem a reabertura das academias. Com a bandeira laranja que entrou em vigor hoje, os espaços fechados destinados aos exercícios estão proibidos de funcionar. Esta é a segunda manifestação que ocorre destes profissionais, a primeira aconteceu no sábado (13),em frente à residência do prefeito Rafael Greca (DEM). Uma reunião entre dirigentes da Associação dos Centro de Atividade Física do Brasil (Acaf), e o prefeito está marcada para às 16 horas desta segunda-feira.

publicidade

+Leia mais! Ônibus expresso e ligeirinho só podem deixar terminais com 30% de ocupação em Curitiba

Edson Marcelo Lopes, vice-presidente da Acaf, reforça o pedido de reabertura dos espaços que, além de possibilitar trabalho aos envolvidos, tem a saúde do aluno como prioridade. “A nossa manifestação é para mostrar ao público que as academias ajudam muitas pessoas que estão com quadros de depressão, diabetes, hipertensão, obesidade e controle da ansiedade. Não faz sentido fechar, pois somos parceiros da prefeitura em melhorar o bem-estar e a saúde das pessoas. As academias antes da pandemia”, disse.

Segundo o vice-presidente, as academias estão com mais protocolos para o retorno sem comparado a outros setores. “Somos favoráveis à segurança de todos, mas é preciso ter um embasamento técnico para fechar. Não temos nenhum caso de infectado dentro de uma academia. O que estão fazendo conosco é preconceito”, desabafou.

“Não faz sentido fechar, pois somos parceiros da prefeitura em melhorar o bem-estar e a saúde das pessoas”, disse Edson Lopes (na esquerda), vice-presidente da Acaf.

A manifestação reúne professores, personal trainers e alunos. Segundo a Guarda Municipal, aproximadamente 350 pessoas estão presentes com buzinas e cartazes alertando que o fechamento das academias está gerando desemprego no setor.

Pedido para encerrar a manifestação

publicidade

Durante a manifestação, o secretário de Esportes, Lazer e Juventude de Curitiba (SMELJ), Emílio Antônio Trautwein, chegou a pedir para que se encerrasse a manifestação, pois a reunião agendada para às 16 horas estava confirmada. No entanto, os manifestantes não atenderam ao pedido e irão permanecer no Centro Cívico por mais algum tempo. “A nossa manifestação não tem caráter político, mas não iremos ficar esperando a reunião terminar para ir embora. Estamos alertando a população do problema e queremos ter este apoio. Igualdade para todos e sem privilégios. Simples e direto para este momento de preocupação que vivemos”, relatou o vice-presidente da Acaf.

Bandeira laranja

As restrições de atividades em consequência da bandeira laranja não atinge somente as academias. Estão suspensos também as atividades de igrejas e templos religiosos, praças e parques públicos, todas as atividades de entretenimento, com ou sem música de forma eventual ou periódica (como teatros, festas e atividades correlatas), bares e clubes sociais e esportivos.

Terão restrição de horário o comércio varejista de rua, shoppings, galerias, centros comerciais, restaurantes, escritórios co-working, hotéis e pousadas e drive-in de filmes.