Professor suspeito de assédio sexual na Grande Curitiba é investigado pela polícia

Um professor de 26 anos, morador de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, é suspeito de assédio sexual. Um mandado de busca e apreensão domiciliar foi cumprido pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), nesta terça-feira (10), na residência do homem, com o objetivo de apreender objetos eletrônicos.

Segundo investigação, as alunas procuraram a direção do colégio informando do caso. Conforme apurado pela polícia, o indivíduo exercia a profissão de professor em uma rede de ensino da região.

“Após indícios de que o acusado estava se aproveitando da função que exerce para assediar as menores, representamos pela suspensão do exercício profissional e proibição de contato com as vítimas, o que foi deferido pelo juízo”, disse a delegada Juliana Cordeiro.

Com a ação policial, o professor ficou sabendo da decisão de suspensão de sua função profissional e de proibição de contato com as vítimas. As investigações continuam.

Denuncie!

A comunidade pode contribuir com informações que auxiliem na identificação de crimes contra a dignidade sexual. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (41) 99219-5794 diretamente à equipe de investigação.