O professor Renato Mocellin, do curso pré-vestibular do Positivo, é pré-candidato à prefeitura de Curitiba. A Comissão Executiva Municipal do Partido Verde (PV) aprovou por unanimidade o nome do professor de História do curso Positivo e ambientalista como pré-candidato à prefeitura de Curitiba. Ele tem mais de 40 anos de experiência em sala de aula e é autor de dezenas de obras didáticas e literárias.

“Faremos uma campanha propositiva mostrando que a cidade não é apenas do prefeito, mas de toda uma sociedade”, diz Mocellin. “Como historiador tenho procurado estudar como atuaram os diversos prefeitos, de Cândido Ferreira de Abreu, passando por Ney Braga, Iberê de Matos, Ivo Arzua, Jaime Lerner. Tenho apreendido muito”, completa.

O mote de campanha do seu plano de governo será “A nossa Curitiba sustentável”. Mocellin é graduado em Direito, História e Estudos Sociais pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e possui pós-graduação em História da Arte pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-PR). É também mestre em Educação pela UFPR (2009).

Em 2014, a Gazeta do Povo publicou um perfil do professor em que ele analisava o suposto desinteresse político dos jovens: “Acho uma bobagem essa história de que os jovens são alienados. Isso não é verdade. Não é o que eu observo no meu dia a dia. Também não são apolíticos. Eles rejeitam, sim, a política que se faz hoje em dia. A dos partidos, para a qual olham com grande desconfiança. Desprezam a corrupção, a falta de honestidade”.

