Produtores da RMC ganham acesso ao mercado de Curitiba após adesão ao Comesp

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Produtores de alimentos de origem animal da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) ganharam acesso a um mercado de cerca de 2 milhões de consumidores adicionais após a adesão da capital paranaense ao Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná (Comesp). A medida, anunciada em 28 de outubro, permite que fabricantes de queijos, mel e embutidos da RMC comercializem seus produtos em Curitiba.

Para vender na capital, os produtores precisam ter o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), que certifica estabelecimentos que produzem e manipulam produtos de origem animal. Antes restrito ao município de origem, o selo agora vale para toda a região do consórcio, que inclui cidades da RMC e do litoral paranaense.

Arilda da Silva Oliveira e Marcelo Lovato, donos da Embutidos Sereia em Campo Largo, veem a mudança com otimismo. “Com Curitiba, ganhamos muitas possibilidades, seja em feiras ou mercados”, afirma Arilda. A empresa, que tem como carro-chefe a cracóvia e os salames, já planeja expandir sua linha de produtos.

Na Queijaria Campo de Fiori, também em Campo Largo, Márcia e Alessandro Fior comemoram a ampliação do mercado. Com certificado SIM/POA obtido no ano passado, a empresa familiar agora pode vender seus queijos, especialmente o frescal, para feirantes de Curitiba.

O Comesp atua nas áreas de saúde, assistência social, agronegócio e agricultura familiar na Região Metropolitana e Litoral do Paraná. Com a entrada de Curitiba, o consórcio passa a abranger um mercado de quase 4 milhões de habitantes, considerando todos os municípios participantes.

Além de ampliar as oportunidades de negócios, a adesão ao Comesp visa combater a comercialização clandestina de produtos de origem animal, garantindo maior segurança alimentar aos consumidores. A iniciativa também busca fortalecer a economia local e valorizar os produtores da região metropolitana.